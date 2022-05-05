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Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал предложение боевиков ВСУ с «Азовстали» обменять мирных жителей Мариуполя на еду и лекарства. Он отметил, что националисты полка «Азов» (запрещен в России) держат гражданских в заложниках, что уже является откровенной подлостью.

По словам аналитика, ВС РФ не должны верить боевикам, так как любые предложения они выдвигают лишь для того, чтобы перегруппировать силы и открыть новые огневые позиции. Если дела у них идут настолько плохо, нужно просто сдаваться, а не что-то требовать, прикрываясь мирными людьми.

«Я считаю, что верить им нельзя – им волей-неволей придется самим выйти. Им можно покинуть территорию «Азовстали», сдаться в плен, а в плену к ним будет соответствующее обращение согласно Женевской конвенции», – цитирует Литовкина издание «Известия».

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