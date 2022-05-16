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Администрация президента Турции предложила выступить посредником в эвакуации из Мариуполя скрывающихся на заводе «Азовсталь» украинских боевиков. Эксперт Евгений Линин рассказал в издании «МК», зачем это нужно Реджепу Тайипу Эрдогану.

Спасение боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России), которые повинны в многочисленных военных преступлениях, вряд ли в интересах Турции. Однако в этой ситуации Эрдоган действует не как президент своего государства. Он пытается продемонстрировать свои лидерские качества всему миру.

По словам эксперта, президент Турции ни много, ни мало, претендует на мировое лидерство, однако его амбиции не будут удовлетворены.

Кроме того, Эрдоган преследует и другие цели. Он внимательно наблюдает за движением колоссальных денежных потоков на Украину из США, Великобритании и других стран. И очень хочет, чтобы Киев потратил хотя бы часть этих средств на покупку у Анкары беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2».

Еще одна причина, по которой Эрдоган хочет выступить в качестве посредника, может крыться в том, что на «Азовстали» скрываются не только «азовцы», но и турецкие инструкторы или наемники.

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