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На Донбассе уже образовался один котел в Северодонецке, хотя затаившиеся там подразделения ВСУ все еще получают снабжение по единственной не заблокированной российскими военными дороге. Кроме того, ожидается создание еще трех котлов, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что речь идет об окружении ключевых городов Донбасса, которые все еще находятся под контролем Киева. Это в первую очередь Авдеевка с Марьинкой и Северодонецк с Лисичанском, а затем и Краматорск со Славянском, где дислоцируются самые крупные силы.

«С точки зрения огневого подавления северодонецкий котел уже существует, но там есть еще дорога, которая не перекрыта, и противник может осуществлять снабжение», – отметил Кнутов.

Напомним, что ранее эксперт Евгений Норин назвал установление контроля над Славянском и Северодонецком сложной, но выполнимой задачей.

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