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Лазерные комплексы «Задира», отправку которых на Донбасс ранее анонсировал вице-премьер Юрий Борисов, станут эффективным оружием против беспилотников и ракет. Также они помогут нейтрализовать и тяжелое вооружение, имеющееся в распоряжении ВСУ, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

По его словам, комплексы не способны ничего сделать с броней танков или артиллерийского вооружения, однако они могут без особых проблем уничтожать их оптику. А без нее боевые машины и гаубицы превратятся в бесполезный металлолом.

Использование «Задиры» против ракет позволит «разогревать» боезаряды таким образом, что они никогда не достигнут цели, разорвавшись прямо в воздухе.

Но главное предназначение лазерных комплексов – это все же борьба с беспилотниками, которые Киеву активно поставляет Запад. Мощный луч света способен всего за пять секунд уничтожить любой БПЛА, в буквальном смысле прожигая его насквозь.

Использование новейших боевых систем, отметил эксперт, позволит ВС РФ быстро переломить ситуацию на фронте и успешно достичь всех целей специальной военной операции.

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