На Украине стартовала уже третья либо даже четвертая волна мобилизации, что указывает на отсутствие желающих защищать страну. 40 процентов потерь ВСУ – это контрактники, которые служили в составе ВСУ еще до спецоперации ВС РФ, а 60% представляют резервистов, мобилизованных буквально несколько дней назад и не имеющих никакого боевого опыта, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он также отметил, что сражаться в украинской армии просто некому, так как бойцы, завидев наступление российских войск просто бросают дорогостоящее натовское вооружение в окопах и разбегаются кто куда.

В интервью порталу «Украина.ру» Кнутов пояснил, что это не его личные мысли и фантазии. Эти выводы основаны на информации, полученной из исследования американских аналитиков, которые отслеживают количество использованных ВСУ боеприпасов.