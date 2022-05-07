читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подразделения ВСУ на Донбассе всего за один день расходуют недельный запас боеприпасов, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что эта информация поступила от Пентагона, который специально проводил анализ использования западного оружия украинской армией.

По словам Кнутова, в Вашингтоне объясняли такой интенсивный расход боеприпасов «героизмом» украинских бойцов, которые организуют ожесточенное сопротивление ВС РФ на каждом участке фронта. Однако позже выяснилось, что военнослужащие просто бросают вооружение на позициях при отступлении либо продают его по бросовым ценам всем желающим.

«Значительная часть этих поставок сейчас находится на Донбассе — и «Стингеры», и «Джавелины» Народная милиция ЛДНР использует по прямому назначению по мере необходимости, применяя против ВСУ», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что с таким подходом Киев очень быстро может вынудить США пересмотреть свои решения по военной помощи.

Вам может понравиться

Военный эксперт Гундаров: Россия не даст Польше занять Западную Украину

Польша совершенно напрасно надеется под шумок российской спецоперации получить Западную Украину, так как РФ не позволит ей этого сделать, уверен военный эксперт Владимир Гундаров. Он напомнил, что недавний удар по

Глава МИД Испании заявил, что не планирует высылать российского посла и готов к диалогу

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что у властей нет планов по высылке из страны российского дипломата Юрия Корчагина. Мадрид не хочет терять канал связи для осуществления диалога с

Попавший в плен украинский военнослужащий заявил о непонятной стратегии ВСУ

Украинский военный, попавший в плен, рассказал подробности ведения боевых действий армией Украины. Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором солдат раскрывает непонятную стратегию ВСУ. Подробности передает издание RT. Сам военнопленный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 7 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 мая – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Королев: погода, 7 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 7 мая – небольшой дождь, до 8 °C |