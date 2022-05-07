Подразделения ВСУ на Донбассе всего за один день расходуют недельный запас боеприпасов, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что эта информация поступила от Пентагона, который специально проводил анализ использования западного оружия украинской армией.

По словам Кнутова, в Вашингтоне объясняли такой интенсивный расход боеприпасов «героизмом» украинских бойцов, которые организуют ожесточенное сопротивление ВС РФ на каждом участке фронта. Однако позже выяснилось, что военнослужащие просто бросают вооружение на позициях при отступлении либо продают его по бросовым ценам всем желающим.

«Значительная часть этих поставок сейчас находится на Донбассе — и «Стингеры», и «Джавелины» Народная милиция ЛДНР использует по прямому назначению по мере необходимости, применяя против ВСУ», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что с таким подходом Киев очень быстро может вынудить США пересмотреть свои решения по военной помощи.