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Россия много раз требовала остановить расширение Североатлантического альянса, но Брюссель и Вашингтон предпочли ее проигнорировать. Не исключено, что совсем скоро РФ ошарашит их использованием новейшего оружия, которого еще никто в мире даже не видел, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Аналитик напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина об «особых видах вооружений». Вполне вероятно, что речь тогда шла даже не об электромагнитных образцах на новых физических принципах, а о разработках, информация от которых не раскрывается вообще из-за повышенного уровня секретности.

Хатылев отметил, что Россия все еще стремится обеспечить свою безопасность и остановить стремительное продвижение НАТО к ее границам обычными методами. Но если они не помогут, тогда Москва преподнесет Альянсу сюрприз с применением тех самых «особых видов вооружений».

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