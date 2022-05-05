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Белоруссия столкнулась со вполне реальными угрозами со стороны не только Польши, но и Украины. Именно поэтому Россия будет вынуждена предпринять ряд мер для защиты своего ключевого союзника, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он пояснил журналистам портала «Украина.ру», что для этой цели потребуется развернуть на территории Беларуси российские средства противовоздушной обороны и авиабазы. Это позволит оперативно реагировать на любые угрозы и пресекать провокации со стороны Варшавы и Киева.

Ранее эксперт отмечал, что если Польша попытается зайти на Украину и отрезать от нее Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области, то РФ может ответить ударами по ее войскам с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал»

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