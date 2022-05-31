Регулярное нанесение ударов ВС РФ по Николаеву – это часть подготовки к очередному этапу специальной военной операции, на котором планируется освобождение новых территорий, рассказал в интервью порталу «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Он напомнил, что одной из целей спецоперации является создание сухопутного коридора в Приднестровье, для чего необходимо установить контроль над Николаевской и Одесской областями. Однако для столь масштабного наступления сил в данный момент недостаточно, так как основные события происходят на Донбассе.

Сразу после освобождения ЛНР и ДНР российские войска займутся южными областями Украины. В настоящий же момент они готовят почву для этого, уничтожая подразделения противника, скопления техники и военные объекты в Николаевской области.