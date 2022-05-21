В спецоперации на Украине задействованы исключительно профессиональные военные, что не позволяет идти в наступление единым фронтом. Поэтому ВС РФ использует тактику мобильных групп, которая дает хорошие результаты, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

В интервью изданию «Украина.ру» он также рассказал, что поддержка этих самых групп осуществляется посредством максимального использования боевой авиации. Именно она обеспечивает прикрытие с воздуха и позволяет уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Кроме того, активно задействуются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» с дальностью поражения целей до 1000 километров. Россия отправляет ракеты таких ОТРК на экспорт, однако специально разработанный для этой цели вариант может наносить удары с расстояния всего 500 км, уточнил эксперт.