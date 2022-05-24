Запад отправляет украинскую армию на убой, поставляя боевикам ВСУ оружие, которым те не умеют пользоваться. Они даже обслуживать натовские вооружения не в состоянии, поэтому российские военные, занимающие позиции противника после боя, нередко находят в окопах даже нераспечатанные ПЗРК, рассказал военный эксперт Александр Артамонов.

«Смешно говорить, что поставка западного вооружения миллиону солдат, о котором говорит киевская хунта, сможет что-то поменять. Они просто гонят людей на убой. Мы не живем в эпоху 19 века и однозарядных ружей», – пояснил эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

Он отметил также, что Киев вполне может собрать огромную армию и дать ей в руки любое оружие, которое пришлет Запад. Вот только это не означает, что оно будет использовано эффективно. Современная война – это занятие для профессионалов, которые разбираются в новых технологиях, но таких на Украине очень мало.