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Среди вооружения, которое Соединенные Штаты отправляют на Украину, имеются и беспилотники, практически каждый из которых представляет серьезную опасность. Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, от каких именно БПЛА стоит ожидать неприятностей.

Он отметил, что Киев получит компактные дроны Black Hornet Nano, которые могут размещаться на поясе военнослужащего. Эти беспилотники оснащены аккумулятором, обеспечивающего 20-минутный полет на расстояние до 2 километров. При этом они передают солдату разведывательную информацию. По словам Артамонова, в распоряжении ВС РФ нет аналогов «Черных шершней».

Если говорить о разведывательно-ударных БПЛА, то лучшими из них являются американский Global Hawk и турецкий Bayraktar TB2. Также серьезную опасность представляют дроны-камикадзе Switchblade, способные атаковать даже тяжелую бронетехнику.

Артамонов упомянул и украинский беспилотник «Лелека-100», но отметил, что как раз он никакой угрозы для ВС РФ не несет. Он не способен наносить ракетные или бомбовые удары, используется исключительно для разведки и легко обнаруживается, что позволяет быстро его сбить в случае необходимости.

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