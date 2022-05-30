На Донбассе российские ВС наступают сразу в нескольких направлениях, продолжая «варить» украинские подразделения в котлах. Один из них совсем скоро образуется в треугольнике Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, уверен полковник запада Геннадий Алехин.

Военный эксперт пояснил, что на стороне России – полное превосходство в воздухе, благодаря которому истребители и ударные вертолеты эффективно уничтожают позиции ВСУ. Кроме того, ракетными ударами ликвидируются целые колонны, движущиеся к Северодонецку и Лисичанску.

Алехин отметил, что несмотря на это, Киев все же продолжает перебрасывать вооруженные формирования на Донбасс из центральных и западных регионов страны. А это означает, что пока рано говорить о полноценных котлах, перекрывающих снабжение на все сто процентов.