читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Донбассе российские ВС наступают сразу в нескольких направлениях, продолжая «варить» украинские подразделения в котлах. Один из них совсем скоро образуется в треугольнике Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, уверен полковник запада Геннадий Алехин.

Военный эксперт пояснил, что на стороне России – полное превосходство в воздухе, благодаря которому истребители и ударные вертолеты эффективно уничтожают позиции ВСУ. Кроме того, ракетными ударами ликвидируются целые колонны, движущиеся к Северодонецку и Лисичанску.

Алехин отметил, что несмотря на это, Киев все же продолжает перебрасывать вооруженные формирования на Донбасс из центральных и западных регионов страны. А это означает, что пока рано говорить о полноценных котлах, перекрывающих снабжение на все сто процентов.

Вам может понравиться

Российские ударные вертолеты массово переброшены на авиабазу Камышлы в Сирии

ВС РФ перебросили как минимум шесть ударных вертолетов на авиабазу в Камышлы на севере Сирии, сообщил портал Avia.Pro. Кроме того, несколько винтокрылых машин появилось и на аэродроме Метрас, расположенном неподалеку

“Взгляд”: Россия обнулит ВСУ в случае возникновения угрозы городам РФ

Ответом на обстрелы российских городов из РСЗО, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину, станет «обнуление ВСУ». Такое заявление ранее сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает издание «Взгляд».

Леонков рассказал о приближении первого штурма ВС РФ Краматорска и Славянска

Тактика «малых котлов» на Донбассе отлично зарекомендовала себя, поэтому ВС РФ должны придерживаться ее и в дальнейшем, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он также предсказал скорое начало наступления на Славянско-Краматорскую
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |