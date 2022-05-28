Украинские боевики отказались выполнить приказ командира, называя его требования преступными. Об этом рассказал портал «Военное обозрение», который также опубликовал соответствующее видео.

На кадрах записи украинский офицер приказывает подразделению выдвинуться к населенному пункту Щедрищево, что неподалеку от Северодонецка. Однако боевики вступают с ним в спор, заявляя, что поселок находится под контролем российских войск и отбить его у них нет никакой возможности.

В результате бойцы отказываются выполнять приказ, и офицер ничего не может с этим поделать.

Стоит отметить, что подобные записи и видеообращения боевиков ВСУ появляются в интернете все чаще. Это говорит о существенном снижении боевого духа украинской армии, которая осознает бесполезность сопротивления и не хочет нести никому не нужные потери.