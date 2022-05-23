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Военнослужащие ВС РФ «подслушали» радиопереговоры украинских боевиков, а также вмешались в их разговор, сообщило издание «Известия».

На записи, сделанной в ходе перехвата, один из националистов сообщает: «Двухминутное, я взлетаю». Затем голос исчезает из-за помех.

Сразу же после этого к беседе подключились российские военнослужащие:

«Какие у тебя планы? Сдаваться будешь?», – поинтересовались они.

Позже предложение сложить оружие прозвучало еще несколько раз.

В рамках специальной операции на Украине российские военные в настоящий момент ведут наступление на Северодонецк и Лисичанск, где базируется крупная группировка боевиков ВСУ. Кроме того, силы ДНР вошли в Авдеевку, где начались бои в городской застройке.

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