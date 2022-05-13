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Украинские ВС продолжают снабжать подразделения российской группировки «О» оружием западного образца. Издание Pravda.ru рассказало о захвате одного из опорных пунктов ВСУ, на котором удалось собрать полный кузов как старых советских, так и натовских вооружений.

На территории опорного пункта к югу от Попасной, которая находится под контролем союзных сил РФ и ЛНР, были обнаружены шведские гранатометы Carl Gustaf и NLAW, противотанковые комплексы Javelin производства США, а также большое количество автоматов и пулеметов Калашникова.

Российские военные нашли также много ящиков с боеприпасами, противотанковые и противопехотные мины. Стоит упомянуть, что использование последних много лет запрещено на международном уровне, однако ВСУ продолжает их использовать, нарушая все правовые нормы.

Все виды боеприпасов и оружия, обнаруженные на опорном пункте, теперь обрели новых владельцев и будут активно применяться для борьбы с нацистами. Однако в отличие от них, ВС РФ не намерены использовать те вооружения, которые находятся под запретом.

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