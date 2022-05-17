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Боевики батальона «Азов» (запрещен в России) вряд ли пересмотрели свои взгляды и намерены раскаиваться в совершенных ними военных преступлениях. Просто они сумели оценить весьма негативные перспективы дальнейшего пребывания в катакомбах «Азовстали», сообщил военнослужащий ДНР с позывным «Фидель».

В подземных коммуникациях после множественных ударов авиации возникли серьезные проблемы с электричеством и водоснабжением, обрушились перекрытия, завалившие несколько выходов, появился целый ряд других сложностей. Быт боевиков в катакомбах оказался разрушен, поэтому они были вынуждены принять решение о сдаче, приводит слова «Фиделя» издание «Московский комсомолец».

Кроме того, среди боевиков много раненых, поэтому они приняли предложение об оказании квалифицированной медицинской помощи в случае сдачи в плен. Еще один фактор, заставивший пойти их на такой шаг – надежда на то, что ВС РФ обменяют их на своих военнопленных либо вышлют на Украину.

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