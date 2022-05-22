Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военные в различных телеграм-каналах жалуются на исчезновение беспилотных аппаратов, которые используются для разведывательных мероприятий на Донбассе. Они пишут, что пропадают не только квадрокоптеры, но и военные БПЛА, специально разработанные для разведки, передает «Военное обозрение».

В качестве одной из версий называется появление в распоряжении союзных сил вооружений, которые ранее использовали только российские войска. Именно из-за них беспилотники вроде Phantom 4 RTK просто теряют сигнал и бесследно исчезают. Причем иногда даже не украинской стороне.

Согласно статистике Минобороны РФ, ежедневно уничтожается около 15 украинских дронов разного типа. Однако эти сведения не включают в себя те беспилотники, которые ликвидированы путем воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому именно РЭБ вполне может сделать невозможной разведку ВСУ с применением БПЛА.

Вам может понравиться

Военный эксперт Артамонов рассказал, как Россия уничтожает ВСУ на Донбассе

В спецоперации на Украине задействованы исключительно профессиональные военные, что не позволяет идти в наступление единым фронтом. Поэтому ВС РФ использует тактику мобильных групп, которая дает хорошие результаты, рассказал военный эксперт

Чеченские бойцы ВС РФ захватили трофейную БМП-2 с перебитыми номерами под Луганском

Чеченский спецназ захватил в качестве трофея украинскую БМП-2, которая в своем роде является уникальной боевой машиной, сообщило издание «Московский комсомолец». Авторы поясняют, что боевая машина пехоты является собственностью военной кафедры

Зеленский вступил в серьезный конфликт с Главкомом ВСУ Залужным

Главком ВСУ Валерий Залужный стал все чаше оспаривать приказы, которые отдает лично президент Украины Зеленский. Это привело к конфликту между главой государства и генералом. Споры между ними наблюдались с самого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |