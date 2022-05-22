Украинские военные в различных телеграм-каналах жалуются на исчезновение беспилотных аппаратов, которые используются для разведывательных мероприятий на Донбассе. Они пишут, что пропадают не только квадрокоптеры, но и военные БПЛА, специально разработанные для разведки, передает «Военное обозрение».

В качестве одной из версий называется появление в распоряжении союзных сил вооружений, которые ранее использовали только российские войска. Именно из-за них беспилотники вроде Phantom 4 RTK просто теряют сигнал и бесследно исчезают. Причем иногда даже не украинской стороне.

Согласно статистике Минобороны РФ, ежедневно уничтожается около 15 украинских дронов разного типа. Однако эти сведения не включают в себя те беспилотники, которые ликвидированы путем воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому именно РЭБ вполне может сделать невозможной разведку ВСУ с применением БПЛА.