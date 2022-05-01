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Один из бойцов украинской армии записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и поинтересовался, «не наворовался ли еще Киев». Он отметил, что во Франции инициировано расследование в отношении высшего руководства Украины из-за исчезновения в неизвестном направлении партии гуманитарной помощи.

По словам военнослужащего, он использует для участия в боевых действиях личную машину 1996 года выпуска. Практически так же вынуждены воевать и другие украинские военные. Киев же в это время разворовывает «гуманитарку».

Боец заявил, что в Офисе президента плохо представляют себе состояние тех людей, которые сейчас находятся на фронте.

«Вас же пацаны порвут, как Тузик грелку», – предсказал судьбу главы государства военнослужащий.

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