Один из бойцов украинской армии записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому и поинтересовался, «не наворовался ли еще Киев». Он отметил, что во Франции инициировано расследование в отношении высшего руководства Украины из-за исчезновения в неизвестном направлении партии гуманитарной помощи.

По словам военнослужащего, он использует для участия в боевых действиях личную машину 1996 года выпуска. Практически так же вынуждены воевать и другие украинские военные. Киев же в это время разворовывает «гуманитарку».

Боец заявил, что в Офисе президента плохо представляют себе состояние тех людей, которые сейчас находятся на фронте.