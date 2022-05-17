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Киев предпринимает усилия для уничтожения боевиков подразделения «Азов» (запрещено в России), которые сдались в плен минувшей ночью. Именно с целью их ликвидации ВСУ активно обстреливают пригород Донецка Еленовка, где сейчас находятся сложившие оружие бойцы из Мариуполя, рассказал военный эксперт Игорь Жданов.

Боевики ВСУ использовали для обстрелов Еленовки реактивные системы залпового огня «Град». Им не привыкать это делать, однако на этот раз огонь велся не по позициям ДНР и даже не по жилым кварталам. Была зафиксирована однозначная попытка уничтожить военнослужащих с «Азовстали», которые были доставлены в населенный пункт вчера.

Напомним, что в Еленовке уже начались первые следственные действия со сдавшимися боевиками. Вполне вероятно, что в задачи ВСУ входит не допустить разглашения секретной информации, поэтому они и пытаются уничтожить «азовцев».

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