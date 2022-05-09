Российские военные нуждаются в большем количестве ударных беспилотных аппаратов, заявил военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что это позволит значительно эффективнее атаковать противника в ходе спецоперации, а также существенно снизить число потерь.

По словам военкора, в распоряжении ВС РФ имеется множество разведывательных БПЛА, которые вполне справляются с поставленными перед ними задачами. Однако ударных дронов чрезвычайно мало.

«Из позитивного: у нас есть целый факультет беспилотной авиации в Воронеже у генерала Зиброва, начальника академии. Отлично все налажено. У нас есть все. Только дайте! Раньше, во время войны, у нас людей было море, а с техникой тоже вопрос был. Так, вот: сейчас то же самое», – уверен Сладков.

Он отметил, что увеличив количество ударных БПЛА, ВС РФ смогут значительно быстрее выполнить свои задачи в ходе спецоперации на Украине.