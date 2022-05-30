Для окончательной психологической победы над Украиной недостаточно сообщать в СМИ о прибытии на фронт легендарных подразделений ВС РФ. Необходимо еще и повторять успехи Мариуполя, причем делать это чаще и гораздо меньшей для самой российской армии ценой, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что только на информационном поле боя ВСУ сломать довольно сложно, так как они воюют уже более 8 лет и не особо пугаются цвета беретов. Поэтому психологические победы нужно одерживать в реальных боевых действиях.

Кроме того, Сладков призвал россиян сплотиться и разрушить все представления украинцев, которые действовали до сих пор:

«На самом деле каждый, условный, коптер, который купили и прислали в войска простые россияне, наносит по Украине двойной удар: и военный, и психологический, кстати, второй страшнее первого. Потому что в картине мира украинца это абсолютно невозможное событие, оно противоречит всему, в чём его долго убеждали», – высказал уверенность военкор.

Также он считает, что серьезным ударом по психологии ВСУ будет выход из антироссийской коалиции наиболее значимых ее участников. Так, отказ вводить санкции против РФ или предпринимать какие-либо другие действия, исходящий от крупных европейских держав, ввергнет Украину в шок и приведет к необратимому перелому.