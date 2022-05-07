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Военкор Александр Сладков прокомментировал возвращение Мариуполя к мирной жизни и процесс блокировки украинских боевиков на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Он рассказал, что мирное население в городе возвращается к нормальной жизни. Единственным очагом сопротивления являются боевики, которые прячутся на «Азовстали», однако филигранная работа российского спецназа и морской пехоты позволила устранить любое их влияние на безопасность Мариуполя.

Морпехи и спецназовцы действовали четко и слаженно, благодаря чему неонацисты больше не представляют угрозы. Однако их все равно нужно добивать или брать в плен, чтобы перенаправить войска на другие участки фронта.

Военкор также отметил, что остальные районы Мариуполя успешно освобождены и сейчас начинается процесс восстановления города.

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