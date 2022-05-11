Никто не сомневается, что на «Азовстали» засели враги, которые ни морально, ни духовно, ни идеологически не находятся на стороне РФ. Однако их действия все же заслуживают уважения, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что боевики, которых «глушат как рыбу тротилом» бомбами и снарядами, все же отказываются сдаваться. Они даже оказывают сопротивление, причем действуют грамотно, дисциплинированно и четко. Если они сложат оружие, то только все вместе, цитирует корреспондента портал “Военное дело”.

Сладков также отметил, что боевики ждут обещанной помощи из Киева, однако очевидно, что она не придет. Киевскому режиму выгодна гибель националистов, так как в противном случае они могут раскрыть разнообразные логистические и иные схемы, а также предоставить ВС РФ важную и секретную информацию о сотрудничестве с разведками стран НАТО.