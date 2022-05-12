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Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над промышленной зоной в Авдеевке и тем самым захлопнули крышку котла. Теперь крупная группировка боевиков ВСУ, которая терзала обстрелами Донецк и другие города Донбасса, находится в плотном кольце, из которого нет выхода, рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он отметил, что союзные силы ДНР и РФ заняли населенный пункт Новокалиново и окончательно перекрыли для ВСУ возможность отступить к западу от Авдеевки, в города и поселки, которые все еще контролируются киевским режимом.

В ходе боев были ликвидированы отдельные позиции боевиков. Кроме того, националистические силы ВСУ сейчас заблокированы в Авдеевке и у них есть два выхода – сдаться в плен или быть уничтоженными, оказывая отчаянное и совершенно бесполезное сопротивление.

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