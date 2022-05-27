Украинские военные не только серьезно устали, они очень разочаровались. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

По словам эксперта, по военнослужащим, которые сдаются в плен, видно, что они осознали истинное отношение к ним со стороны киевских властей. ВСУ несут огромные потери, но украинские власти продолжают утверждать, что все нормально.

Руденко отметил: «Сейчас те, кто сдаются сегодня, неделю назад, по ним видно, что: первое — они устали, второе — понимают обреченность всей этой операции в плане их проигрыша, и третье, самое важное, что они понимают, что их предали. Они столкнулись с той пропагандой, которая работала все восемь лет и когда она начала работать против них».

Но такое понимание, по мнению корреспондента, ведет только к хорошему. Украинские боевики начинают понимать и задумываться над тем, что последние восемь лет что-то шло не так.