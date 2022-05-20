Союзные силы РФ и ЛНР начали битву за Северодонецк с националистическими подразделениями ВСУ, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он отметил, что первый огневой контакт зафиксирован сразу на трех направлениях на подходах к городу.

По словам военкора, после столкновения с ВС РФ на северной, южной и восточной окраинах боевики были вынуждены отойти. Они по своему обыкновению отступили в город, в котором все еще остается гражданское население.

Северодонецк является одним из важнейших городов Донбасса, поэтому ВСУ провели целый ряд подготовительных мероприятий для противодействия союзным силам. Однако эвакуировать мирных граждан им в голову не пришло. Военкор отметил, что ничего нового в этом нет – ВСУ не умеют воевать, не прячась за спинами гражданских, которых используют в роли живого щита. Это они доказали уже во время первого столкновения.