Телеграм-канал WarGonzo опубликовал видеозаписи реального боя под Авдеевкой, где штурмовой батальон «Сомали» сошелся в сражении с украинскими боевиками и сумел вынудить их отступить.

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что батальон «Сомали» зажал украинских военных в их же окопах, однако те сумели отойти как можно дальше и открыть огонь. Они стреляли из автоматов и РПГ, но бойцы ДНР не собирались сдаваться. Они пошли в атаку под плотным огнем и выдавили боевиков ВСУ из укрепрайона.

Киев понес серьезные потери, множество боевиков оказались контуженными и ранеными, так как к штурму «Сомали» присоединились российские войска, открывшие огонь. При этом численное преимущество ВСУ не помогло им удержать укрепрайон.