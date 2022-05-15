ВСУ на Мариупольском шоссе возвели укрепрайоны по всем канонам инженерной мысли, однако вступать в честный бой с российскими войсками не рискнули, рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что боевики ВСУ просто оставили позиции и сбежали, даже не дожидаясь подхода первых подразделений ВС РФ. Все дело в том, что в укрепрайоне на шоссе не было мирных граждан, за спинами которых привыкли прятаться националисты. Им пришлось бы вести боевые действия без «живого щита», но делать это украинские боевики не умеют.

Военкор рассказал, что сами укрепления строились долго и качественно. В них предусмотрены капониры для танков и БТР, прочные бетонные доты. Вот только в траншеях не было ни одной гильзы или воронки, которые бы свидетельствовали о ведении националистами боевых действий. Они просто трусливо сбежали, бросив с таким трудом возведенные позиции.