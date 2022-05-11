22 мая на территорию Украины может войти «миротворческий контингент», составленный из польских и литовских военнослужащих. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Сети соответствующий документ, направленный украинским Минобороны государственной пограничной службе.

Военкор отметил, что документ вполне может оказаться недостоверным, так как получен не от официальных источников. Но если это не фейк, то в период с 22 по 24 мая на Украину войдет 9,5 тысяч «миротворцев» и почти 280 единиц боевой техники.

В документе говорится, что пограничная служба не должна препятствовать прохождению на территорию Украины польских и литовских войск, которые маскируются под «миротворцев», но ставят перед собой совсем другие цели.