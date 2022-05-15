Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что об окончательном закрытии котла на Донбассе говорить еще слишком рано, так как боевики ВСУ и нацбатов превращают в настоящие крепости Краматорск и Славянск.

По словам военкора, союзные силы РФ и ДНР уверенно продвигаются на авдеевском направлении и скорее всего совсем скоро установят контроль над одним из ключевых городов. Однако основные бои пройдут все же не в Авдеевке, а в двух последних крепостях украинской армии.

Котенок пояснил, что ради превращения Славянско-Краматорской агломерации в одно сплошное фортификационное сооружение ВСУ пожертвуют не только Авдеевкой, но и Лисичанском и Северодонецком. Они попытаются создать неприступные крепости, чтобы выстоять перед штурмовыми группировками союзных сил, а в начале либо середине июня предпринять попытку перейти в контрнаступление.