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Военный корреспондент издания «Известия» Леонид Китрарь рассказал о попытке ВСУ обстрелять Херсон. Он снял на видео, как российские саперы обезвреживали ракету от РСЗО «Ураган», выпущенную боевиками украинской армии.

Боезаряд упал неподалеку от жилого дома в одном из пригородов областного центра. Он не разорвался, поэтому саперам пришлось продемонстрировать все свое военное мастерство и ювелирно ликвидировать ракету.

Китрарь рассказал, что извлекать боезаряд от «Урагана» нельзя ни в коем случае, так как он может разорваться в любой момент. Поэтому было принято решение о его точечном уничтожении.

Военкор также отметил, что хотя ракета и упала рядом с оградой жилого дома, ее удалось уничтожить настолько аккуратно, что забор даже не пострадал.

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