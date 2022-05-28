Военный корреспондент издания «Известия» Леонид Китрарь рассказал о попытке ВСУ обстрелять Херсон. Он снял на видео, как российские саперы обезвреживали ракету от РСЗО «Ураган», выпущенную боевиками украинской армии.

Боезаряд упал неподалеку от жилого дома в одном из пригородов областного центра. Он не разорвался, поэтому саперам пришлось продемонстрировать все свое военное мастерство и ювелирно ликвидировать ракету.

Китрарь рассказал, что извлекать боезаряд от «Урагана» нельзя ни в коем случае, так как он может разорваться в любой момент. Поэтому было принято решение о его точечном уничтожении.

Военкор также отметил, что хотя ракета и упала рядом с оградой жилого дома, ее удалось уничтожить настолько аккуратно, что забор даже не пострадал.