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Военкор издания «Известия» Александр Сафиулин рассказал о последних событиях на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, а также продемонстрировал на видео работу российской артиллерии по территории завода.

Он отметил, что националистические силы и подразделения ВСУ использовали объявленный для эвакуации мирных жителей режим тишины для того, чтобы перегруппироваться и занять новые огневые позиции.

«Продолжаются боевые действия, буквально через несколько минут мы слышим, как разрываются снаряды, уже за этими многоэтажками начинается территория “Азовстали”. Как нам рассказали, сегодня летит не только в ту сторону, но и в обратную», – сообщил военкор.

Он отметил, что по этим самым позициям сейчас наносит удары не только артиллерия, но и авиация. Главная их задача – подавить огневые точки противника, которые были обнаружены практически сразу после появления.

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