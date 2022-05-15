В непосредственной близости от поселка Пески происходит настоящая стрелковая дуэль между штурмовым батальоном Донецкой народной республики «Русь» и украинскими боевиками. Дистанция между подразделениями составляет всего 200 метров и в ход идут как автоматы и снайперские винтовки, так и гранатометы, рассказало издание «Известия».

Военный корреспондент газеты отмечает, что 200 м – это максимальное расстояние. На отдельных участках передовой оно уменьшается до 75 и даже до 73 метров. Укронацисты в ответ на удары ДНР из гранатометов и автоматов подключили снайпера, который выцеливает бойцов штурмового батальона.

По словам военкора, канонада не прекращается ни на минуту, в настоящий момент бой продолжается.

Напомним, что ВС РФ проводит спецоперацию, направленную на прекращение геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ, а также на демилитаризацию Украины.