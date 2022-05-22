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На территории «Азовстали» украинские боевики оборудовали огневые позиции и наблюдательные пункты, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Роман Польшаков. Он первым из представителей СМИ посетил оставленный нацистами металлургический комбинат.

Корреспондент показал огневые точки боевиков полка «Азов» (запрещен в России). По словам журналиста, ближе к ним подходить сейчас нельзя, так как территория завода заминирована. Союзные силы РФ и ДНР проводят зачистку, которая позволит обезвредить все мины.

Также Польшаков продемонстрировал кирпичное строение, возведенное скорее всего боевиками. Из него хорошо просматривалась дорога к комбинату, поэтому «азовцы» использовали постройку в качестве огневой точки либо наблюдательного пункта.

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