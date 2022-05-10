В населенном пункте Крымское на территории ЛНР долгое время находились позиции ВСУ. Боевики включили в свой укрепрайон даже бывший туберкулезный диспансер, но это им не помогло, рассказал военный корреспондент издания «Известия» Егор Кильдибеков.

Он рассказал, что позиции в Крымском боевики занимали с 2014 года. Теперь им пришлось отступать, причем делать это в экстренном порядке. На стремительное бегство указывают разбросанные вещи в помещениях, а также брошенное дорогостоящее оружие вместе с боеприпасами.

В одном из гаражей боевики устроили целый склад с боеприпасами. Причем большинство из них предназначается для 122-миллиметровых гаубиц, которые терзали Донбасс на протяжении последних лет. Сейчас и эти снаряды, и другое оружие с полным боекомплектом будет использоваться для борьбы с националистическими формированиями ВСУ.