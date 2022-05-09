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Киев планировал не столько оказывать сопротивление ВС РФ, проводящим спецоперацию, сколько проводить карательные операции на Донбассе. Именно поэтому украинские военкоматы активно набирали в армию хронических алкоголиков и наркозависимых, а также неоднократно отбывавших наказания за тяжкие преступления уголовников, рассказал «Российская газета».

Издание ссылается на рассказы украинских боевиков, которые были захвачены в плен либо добровольно сложили оружие. Так, в одно из подразделений в зоне ООС призвали психически нездорового Анатолия Мусорованского, заболевание которого подтверждено выписками из психиатрического медучреждения. Кроме того, этот персонаж имеет несколько судимостей.

Александр Кириченко, который попал в плен, до призыва трижды был осужден за кражу. Он рассказал, что сейчас в рядах ВСУ подавляющее большинство боевиков имеют богатое криминальное прошлое. Также все чаще в армию призывают наркоманов, которым потом по почте знакомые присылают заветную дозу.

Авторы публикации отмечают, что уголовники, любители легкой наживы и люди, которым не удалось ужиться в украинском социуме, давно призываются на службу в ВСУ. Все дело в том, что подобные персонажи идеально подходят для ведения войны с собственным народом и востребованными они стали на Донбассе.

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