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В одном из сбитых российскими истребителями вертолетов, пытавшихся высадить десант на остров Змеиный, находился полковник Игорь Бездай, занимающий пост заместителя командующего украинских ВМС. Он погиб вместе с десантниками и пилотами винтокрылой машины, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе второй попытки взять Змеиный штурмом были сбиты три вертолета Ми-8 с десантом, которые намеревались неожиданно подойти к острову под прикрытием Ми-24.

Представители военного ведомства отметили, что несколько винтокрылых машин и БПЛА должны были присоединиться к операции по восстановлению контроля над островом, поднявшись в небо с аэродрома Школьный в Одессе, однако ВС РФ разгадали этот маневр и нанесли по объекту удары с применением высокоточных ракет.

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