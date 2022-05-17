Санкции, введенные Европой в отношении России, терпят полный провал. Об этом заявил французский политик Стефан Буффето.

Политик убежден, что европейские власти допустили «непостижимую оплошность» еще в период распада Советского Союза. Уже на тот момент нужно было интегрировать Россию в европейскую политику. Это бы обеспечило равновесие в Евразии.

Но Европа сделала все наоборот. Евросоюз начал подчиняться американской доктрине, которая не допускает сближение Западной Европы с Россией.

Стефан Буффето отметил, что США в последние годы дестабилизировали мир своей политикой на Ближнем Востоке. За это европейцы уже заплатили слишком высокую цену. А Россия, по словам французского политика, является неотъемлемым элементом поддержания мирового порядка.