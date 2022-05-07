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В Египте мумифицировали не только людей, но и животных, птиц и даже насекомых. Животного могли похоронить вместе с его хозяином, чтобы оно было с ним в загробной жизни.

Эксперт Кэрол Энн Барсоди из Корнеллского университета изучил древнюю мумию птицы, которая хранилась в коллекции. На мумии стояла маркировка – “ястреб”. Неизвестно, каким образом эта мумия попала в коллекцию. Также нет никакой информации об ее происхождении.

Для того чтобы убедиться в подлинности мумии, ученый решил исследовать ее при помощи рентгеновской компьютерной томографии. Благодаря этому удалось обнаружить, что под “коконом” находятся останки птицы возрастом 1500-2000 лет. Она настолько хорошо сохранилась, что можно было увидеть даже мягкие ткани и перья.

На трехмерных снимках ученый обнаружил, что мумия принадлежит самцу священного ибиса. Для того чтобы сложить останки в форму, птице удалили грудную клетку и повернули голову.

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