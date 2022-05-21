По неофициальной информации, на «Азовстали» вместе с украинскими боевиками в плен сдались шесть представителей Североатлантического альянса. Четверо из них – это инструкторы НАТО, которые занимались с подразделениями ВСУ, а вот еще двое являются «крупной добычей».

Так, в одном из пленных пользователи Сети опознали американского генерала Эрика Олсена, который в свое время лично участвовал в операции по уничтожению Усамы-бин-Ладена. Кроме того, 70-летний генерал занимал высокий пост в Силах специальных операций армии США и засветился во время войны в Ираке.

Еще один пленный вполне может оказаться полковником Королевских ВС Великобритании Джоном Бэйли. Пока это лишь предположения, поэтому имеет смысл дождаться официальной информации от Минобороны РФ.