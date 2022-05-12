Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Будапешт выступает против поставки оружия на Украину. Власти страны не позволят проводить поставки вооружения через территорию своей страны.

Петер Сийярто в интервью испанской газете Pais заявил: “Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница была перевалочным пунктом для доставки оружия. Мы не отправим и не позволим перевозить оружие через Венгрию”.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что все грузы с вооружением для Украины будут законными целями для России. В Кремле предупредили, что НАТО “играет с огнем”, вооружая Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия со стороны Запада не могут способствовать на российско-украинских переговорах. Они будут иметь только негативный эффект.