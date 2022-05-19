Языковое испытание для получения вида на жительства в России будет проводиться с полной видеофиксацией этого процесса. Нововведение планирует внедрить Министерство науки и высшего образования. Об этом говорится соответствующем заявление ведомства.

По мнению авторов инициативы, такая мера сделает процедуру приёма устного экзамена у иностранных граждан более прозрачной, в том числе и для нужд государственного контроля. В ведомстве не стали отрицать, что видеозапись экзамена фактически ужесточает требования к испытуемым, но подчеркнули, что это необходимо для более эффективной адаптации иностранцев в России.

В целом же, отметили в Минобрнауки, процедура получения вида на жительство для иностранцев, в том числе и трудовых мигрантов, не изменилась – порядок остаётся прежним. А нововведение вряд ли увеличит число желающих приехать в Россию для постоянного проживания.