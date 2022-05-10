В Прибалтике разгорается очередной скандал с монументом советским воинам-освободителям. На этот раз перенести военный мемориал из парка Раади попросили мэр и председатель городского собрания города Тарту. Это второй по величине город Эстонии.

Урмас Клаас (мэр) и Тынис Лукас обратились с соответствующей просьбой к министрам обороны и культуры Эстонии. По словам авторов инициативы, останки советских воинов из парка Раади нужно перезахоронить, а сам памятник, поставленный ещё в 1975 году, – перенести на новое место. Куда именно – инициаторы не уточнили.

По словам председателя городского собрания, слова, нанесённые на памятник, “не подходят Эстонии”. На мемориал нанесены надписи на русском и эстонском языках о том, что Тарту благодарен своим освободителям и защитникам.

Сейчас памятник советским воинам находится под охраной, как часть культурного наследия Эстонии. Мэр и председатель городского собрания Тарту попросили власти страны исправить такую ситуацию.