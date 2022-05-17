читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экономические санкции, введённые западными странами против России, вероятно, не снимут до 2025 года. Такой прогноз дали в Минэкономразвития РФ – сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

По его словам, прогноз строится на тех отношениях, которые складываются между Россией и Западом сейчас. При этом представитель Минэка отметил, что власти страны не исключают и возможность дальнейшего ужесточения санкционной политики. Насколько прогноз об ужесточении оправдан будет зависеть от того, как будут применяться уже введённые санкции, отметил собеседник агентства.

Представитель Минэкономразвития также подчеркнул, что Россия готова к экономическим вызовам. В ближайшее время стране придётся столкнуться с некоторыми трудностями, но со временем ситуация стабилизируется.

Санкции в отношении России западные страны стали вводить с конца февраля, когда началась специальная военная операция на Украине. Санкции коснулись банковского сектора, международной торговли, операций с валютой и так далее. Сейчас в Европе рассматривается очередной санкционный пакет, который предусматривает отказ от импорта российской нефти.

Вам может понравиться

Во Франции отметили “недопустимую оплошность” со стороны Европы в адрес России

Санкции, введенные Европой в отношении России, терпят полный провал. Об этом заявил французский политик Стефан Буффето. Политик убежден, что европейские власти допустили «непостижимую оплошность» еще в период распада Советского Союза.

Добровольцы 115-й бригады теробороны ВСУ заявили о неспособности выполнять боевые задачи и ужасном моральном состоянии

Добровольцы украинской территориальной обороны не способны вести боевые действия. Это подтверждают они сами, обращаясь к командованию и сообщая о «низком боевом духе». Первым такое заявление сделала 101-я бригада, которую из

Российские военнослужащие спасли раненного украинского десантника

Российские военнослужащие спасли раненного бойца ВСУ, которого бросили сослуживцы. Десантнику оказали первую помощь и передали его врачам. Подробности сообщает ТК “Звезда”. Как стало известно, у десантника-срочника было сквозное ранение. Он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 15 °C |