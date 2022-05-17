Экономические санкции, введённые западными странами против России, вероятно, не снимут до 2025 года. Такой прогноз дали в Минэкономразвития РФ – сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

По его словам, прогноз строится на тех отношениях, которые складываются между Россией и Западом сейчас. При этом представитель Минэка отметил, что власти страны не исключают и возможность дальнейшего ужесточения санкционной политики. Насколько прогноз об ужесточении оправдан будет зависеть от того, как будут применяться уже введённые санкции, отметил собеседник агентства.

Представитель Минэкономразвития также подчеркнул, что Россия готова к экономическим вызовам. В ближайшее время стране придётся столкнуться с некоторыми трудностями, но со временем ситуация стабилизируется.

Санкции в отношении России западные страны стали вводить с конца февраля, когда началась специальная военная операция на Украине. Санкции коснулись банковского сектора, международной торговли, операций с валютой и так далее. Сейчас в Европе рассматривается очередной санкционный пакет, который предусматривает отказ от импорта российской нефти.