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Ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания стало рекомендательным для большинства мест на Кубе. Соответствующее распоряжение выпустило правительство острова – сообщает ТАСС.

Новые правила вступают в силу с 31 мая. Медицинские маски в обязательном порядке теперь необходимо носить только людям с симптомами заражения коронавирусом, а также в медицинских учреждениях страны. Для всех остальных мест, включая общественный транспорт, магазины, учреждения культуры и спорта, ношение масок не является обязательным.

Как уточняет ТАСС, на Кубе фиксируется снижение числа случаев заражения коронавирусом. Многие ограничительные меры власти страны отменили ещё в марте.

Спад заболеваемости ковидом (болезни, которую вызывает коронавирус) фиксируется сейчас по всему миру. В России некоторые регионы и города федерального значения также уже отменили масочный режим.

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