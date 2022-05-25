Зачем учить английский язык, если человек никогда не поедет в Лондон? Так аргументировал свою идею убрать из школьной программы изучение иностранного языка председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По мнению регионального парламентария, в школах нужно уделять больше внимания истории и изучению “своих языков”. Каких именно, Константинов не уточнил.

Как сообщает ТАСС, о ненужности в школах английского языка депутат Госсовета заявил во время беседы с журналистами. Константинов отметил, что за “чужой цивилизацией” не нужно следовать и заявил, что несмотря на то, что “англичане воюют с нами тысячи лет”, мы продолжаем изучать их языковую культуру.

Спикер Госсовета не стал полностью отрицать необходимость знать английский язык – такие знания могут, например, пригодиться для ведения бизнеса. В этих случаях, считает Константинов, можно предусмотреть прохождение каких-либо курсов. Сам крымский депутат, с его слов, английский язык в школе не изучал, но освоил всего за пару лет, когда появилась такая необходимость в его предпринимательской деятельности.