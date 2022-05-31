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Владимир Зеленский не может считаться президентом Украины, так как он является резидентом западных хозяев. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Заместитель главы прокомментировал свое мнение: “Украинский народ стал заложником представителей нациствующей верхушки Украины, которая через свои органы гестапо – СБУ – держит население в страхе. Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как президент Украины. Президентом Украины его нельзя назвать, это резидент своих западных хозяев. Он стал заложником определенных событий, как в свое время Гитлер. Зеленский и вся киевская клика спонсируются из-за рубежа, и с их помощью в Украине был воссоздан аналог Третьего рейха”.

По мнению Стремоусов, Зеленский постоянно делает популистские заявления, которые диктуются ему Западом. Зеленского можно назвать только продолжением Порошенко, но только в худшей форме.

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