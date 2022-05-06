Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о том, что уже в ближайшее время власти примут решение о вступлении страны в НАТО. Подробности сообщает издание ИноСМИ.

Марин отметила, что Финляндия уже скоро откажется полностью от поставок нефти и газа из России. Власти страны поддерживают введение эмбарго на российские энергоносители. Кроме того, они выступают за принятие санкционных ограничений в отношении российского газового сектора.

Премьер-министр добавила, что отношения между странам уже не смогут быть как раньше. Причиной этому является спецоперации России на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО очень быстро, если подадут заявку. Он отметил, что в этом случае сформируется “стабильный и сильный Север”.