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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о том, что уже в ближайшее время власти примут решение о вступлении страны в НАТО. Подробности сообщает издание ИноСМИ.

Марин отметила, что Финляндия уже скоро откажется полностью от поставок нефти и газа из России. Власти страны поддерживают введение эмбарго на российские энергоносители. Кроме того, они выступают за принятие санкционных ограничений в отношении российского газового сектора.

Премьер-министр добавила, что отношения между странам уже не смогут быть как раньше. Причиной этому является спецоперации России на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО очень быстро, если подадут заявку. Он отметил, что в этом случае сформируется “стабильный и сильный Север”.

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