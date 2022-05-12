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В Германии прокомментировали сообщение Киева о том, что транзит газа через «Сохрановку» будет остановлен. Министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что власти страны уверены в возможности Киева найти способ восстановления прокачки газа в полном объеме. Подробности передает “Московский комсомолец”.

При этом глава ведомства отметил, что в ФРГ не собираются на фоне произошедшего вводить чрезвычайные меры в области энергетики. Он отметил, что есть другие маршруты, по которым прокачка производится стабильно.

По словам Хабека, Киев уже предупреждал Берлин о том, что он не может контролировать безопасность станций трубопровода, которые находятся на территории Луганской области. Это приводит к необходимости искать новые маршруты поставки газа.

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